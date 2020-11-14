ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 14 ноября внесла изменения в состав ТИК по местным выборам, сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

"В связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172", – сказано в сообщении, обнародованным пресс-службой ЦИК в субботу вечером.

Всего по состоянию на 13 ноября 2020 Комиссия прекратила полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий.

"Из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей ТИК, 372 секретарей ТИК, 4261 член ТИК", – уточнили в пресс-службе.