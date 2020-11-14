Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

Полиция Киева начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса "5 элемент", составлен админпротокол, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук, в субботу вечером.

Позже в Полиции Киева уточнили, что уголовное производство начато по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса "5 элемент".

Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/

https://www.facebook.com/watch/?v=941865709675398