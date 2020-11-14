СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна.

По подозрению в подготовке преступления задержаны председатель оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии "Дашнакцутюн", командир добровольческого отряда, сообщает пресс-служба СНБ.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались лишить жизни премьер-министра Армении, добиться смены власти.

В ходе обысков найдены автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение, добавили в пресс-службе.