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20:46 14.11.2020

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

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СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна.

По подозрению в подготовке преступления задержаны председатель оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии "Дашнакцутюн", командир добровольческого отряда, сообщает пресс-служба СНБ.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались лишить жизни премьер-министра Армении, добиться смены власти.

В ходе обысков найдены автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение, добавили в пресс-службе.

Теги: #покушение #спецслужба #пашинян #армения
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