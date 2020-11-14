Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что идея инициированной им программы "Здоровая Украина" заключается в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья.

"Мной инициирована разработка национальной программы "Здоровая Украина". Моя глобальная идея довольно проста: государство должно обеспечить человеку, скажем так, базовый "набор" для крепкого здоровья. Набор – это не обязательно только физические вещи, это и полезные привычки, профилактика, правильное питание, активность. Это когда с детства украинцы приобщены к спорту, и продолжают заниматься им всю жизнь. Не тогда, когда могут купить абонемент в фитнес-клуб, а когда имеют возможность бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься любыми тренировками. И это удобно – потому что рядом с домом. И это модно, потому что так делают все", - сказал он в видеообращении к украинцам в субботу, перейдя на русский язык.

Зеленский считает, что "Быть здоровым!" – это новый лозунг, который может объединить страну, тем более во времена пандемии COVID-19.

"Это важно в любом уголке Украины. Здесь не может быть спекуляций. Сложно представить ссоры или драки политиков из-за того, что именно строить: стадион или бассейн. Сложно представить попытки расколоть общество, когда одни говорят, что всем нам нужно плавать брассом, а другие, что исторический путь Украины плавать кролем. Одним словом, быть здоровым – желание каждого из нас", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в мире инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.