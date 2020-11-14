События

20:27 14.11.2020

Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

2 мин читать
Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что идея инициированной им программы "Здоровая Украина" заключается в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья.

      "Мной инициирована разработка национальной программы "Здоровая Украина". Моя глобальная идея довольно проста: государство должно обеспечить человеку, скажем так, базовый "набор" для крепкого здоровья. Набор – это не обязательно только физические вещи, это и полезные привычки, профилактика, правильное питание, активность. Это когда с детства украинцы приобщены к спорту, и продолжают заниматься им всю жизнь. Не тогда, когда могут купить абонемент в фитнес-клуб, а когда имеют возможность бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься любыми тренировками. И это удобно – потому что рядом с домом. И это модно, потому что так делают все", - сказал он в видеообращении к украинцам в субботу, перейдя на русский язык.

      Зеленский считает, что "Быть здоровым!" – это новый лозунг, который может объединить страну, тем более во времена пандемии COVID-19.

      "Это важно в любом уголке Украины. Здесь не может быть спекуляций. Сложно представить ссоры или драки политиков из-за того, что именно строить: стадион или бассейн. Сложно представить попытки расколоть общество, когда одни говорят, что всем нам нужно плавать брассом, а другие, что исторический путь Украины плавать кролем. Одним словом, быть здоровым – желание каждого из нас", - подчеркнул он.

      Как сообщалось, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в мире инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

Теги: #здоровье #люди #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 14.11.2020
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

19:39 14.11.2020
Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

19:29 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

19:19 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

19:15 14.11.2020
Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

18:48 14.11.2020
Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

19:01 13.11.2020
Зеленский назначил спикера МИД Зеленко послом Украины в Сингапуре – указ

Зеленский назначил спикера МИД Зеленко послом Украины в Сингапуре – указ

12:21 13.11.2020
Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

11:39 13.11.2020
Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

21:28 12.11.2020
Зеленский: хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам

Зеленский: хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

Жапаров сложил полномочия и.о.президента Кыргызстана для участия в выборах

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА