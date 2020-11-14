Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина делает всё для прекращения войны и возвращения к нормальной жизни временно оккупированных территорий Донбасса.

"Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории. Вы видите сами – Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете свои выводы. Во всех смыслах этого слова", - сказал он в своем влоге из самоизоляции в субботу, специально перейдя на русский язык.

Зеленский заверил, что сегодня Украина делает всё, чтобы "это, наконец, закончилось". "И когда я говорю "это" – я не только о КПВВ. Я об "этом", которое творится седьмой год, и иначе как "оно" это назвать нельзя. Но я точно знаю, что война закончится, и никакие КПВВ нам будут не нужны", - указал он.

Президент напомнил, что несколько дней назад Украина открыла со своей стороны все КПВВ в Донецкой и Луганской области. Более того, в Луганской области появилось два новых КПВВ - в Счастье и Золотом.

"Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди смогут получать пенсии, соцвыплаты и всего 88 административных услуг. В этом же центре – отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно. То есть – все те слова, которые должны возникать у наших граждан, особенно на временно оккупированных территориях, когда они слышат слово Украина", - отметил он.