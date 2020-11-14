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18:49 14.11.2020

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

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В г.Сумы с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средних и старших классов, сообщает пресс-служба городского совета.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641" от 11 ноября 2020 года №1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников среднего и старшего звена", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

В Сумском горсовете отмечают, что согласно документу, ликвидировано понятие "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19".

Таким образом, с 16 ноября ученики 5-11 классов могут учиться в очной форме в учреждениях образования, воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования.

"Вместе с тем, возвращение в учебные заведения зависит от ситуации заболеваемости, мощности здания школы, количества классов и тому подобное. Руководителям учебных заведений рекомендовано принять решение о формате обучения: в очной форме, смешанной или с частичным использованием технологий дистанционного обучения", - сказано в сообщении.

Истчтник: https://bit.ly/2IGVt5t

Теги: #карантин #сумы
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