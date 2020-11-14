В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

В субботу, 14 ноября, на территории ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" произошел пожар в производственном цехе на площади около 400 кв. м, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

"По состоянию на 17:51 пожар локализован. По оперативной информации площадь пожара составляет около 400 м². Погибших и травмированных нет", – сообщили в пресс-службе корреспонденту Интерфакс-Украина в субботу вечером.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории ПАО "Днепровский агрегатный завод", который находится на улице Щепкина, поступило в 15:14 в Службу спасения "101".

На место происшествия были направлены пожарных 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.