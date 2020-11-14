События

18:37 14.11.2020

В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

1 мин читать
В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

В субботу, 14 ноября, на территории ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" произошел пожар в производственном цехе на площади около 400 кв. м, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

"По состоянию на 17:51 пожар локализован. По оперативной информации площадь пожара составляет около 400 м². Погибших и травмированных нет", – сообщили в пресс-службе корреспонденту Интерфакс-Украина в субботу вечером.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории ПАО "Днепровский агрегатный завод", который находится на улице Щепкина, поступило в 15:14 в Службу спасения "101".

На место происшествия были направлены пожарных 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

Теги: #днепр #пожар #завод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:09 14.11.2020
Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

09:49 12.11.2020
В Одессе на территории причала горело здание - ГСЧС

В Одессе на территории причала горело здание - ГСЧС

07:42 11.11.2020
В двухэтажном торгово-складском здании на Львовщине произошел пожар

В двухэтажном торгово-складском здании на Львовщине произошел пожар

02:43 08.11.2020
В центре Киева на ул. Ярославов вал горело подвальное помещение в трехэтажном здании

В центре Киева на ул. Ярославов вал горело подвальное помещение в трехэтажном здании

11:14 06.11.2020
В Днепре задержали двух налетчиков на офис предприятие – МВД Украины

В Днепре задержали двух налетчиков на офис предприятие – МВД Украины

14:18 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

08:11 05.11.2020
В Харьковской области горело общежитие Национального фармацевтического университета

В Харьковской области горело общежитие Национального фармацевтического университета

07:47 05.11.2020
На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

11:27 03.11.2020
Мининфраструктуры сообщает об осуществлении капремонта шлюзов на Днепре, планирует осуществлять навигацию на протяжении всего года

Мининфраструктуры сообщает об осуществлении капремонта шлюзов на Днепре, планирует осуществлять навигацию на протяжении всего года

23:23 01.11.2020
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Жапаров сложил полномочия и.о.президента Кыргызстана для участия в выборах

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА