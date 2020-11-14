Жапаров сложил полномочия и.о.президента Кыргызстана для участия в выборах

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства, сообщила его пресс-служба в субботу.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызстана и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба президента.

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января.

Жапаров отметил, что обязанности президента, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Киргизии Талант Мамытов.

"У нас есть очень важные и сложные задачи, которые нам нужно решить, не откладывая. Хочу поблагодарить все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших мою кандидатуру", - сказал Жапаров.

Он подчеркнул, что ко всем своим будущим оппонентам относится с уважением и желает им успеха. "У нас разные политические взгляды, но наша цель одна: обеспечить светлое будущее нашей стране - Кыргызстану. Для всех нас судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего. Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества - это самые важные вещи", - подчеркнул Жапаров.

По его словам, в настоящий момент идет подготовка к конституционной реформе, в ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на рассмотрение парламента.

"При рассмотрении изменений в Конституцию будут учтены предложения каждого гражданина страны. Если проект новой Конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления", - заявил Жапаров.

Он уточнил, что парламентские выборы планируется провести весной 2021 года, после завершения конституционных реформ.

"Призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников. Сохранять мир и стабильность в стране, интересы народа и государства ставить выше личных амбиций", - добавил он.

Согласно утвержденному календарному плану, ЦИК Кыргызстана будет принимать заявления от кандидатов в президенты до полуночи субботы.

По данным ЦИК на 14 ноября, поступило 62 заявления от кандидатов в президенты, в том числе от Садыра Жапарова, лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова, экс-спикера парламента Каната Исаева, бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно действующей конституции Кыргызстана, полномочия президента страны переходят спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьер-министра на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Кыргызстана Артем Новиков.

После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал новый премьер Жапаров. В тот же день парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в Бишкеке.