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17:15 14.11.2020

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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