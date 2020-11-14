Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.