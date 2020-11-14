События

16:28 14.11.2020

Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

1 мин читать
Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.

Как сообщила журналистам его адвокат Лусине Саакян, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастие в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

В ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Теги: #беспорядки #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 14.11.2020
Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

20:30 13.11.2020
Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

19:22 13.11.2020
Глава комитета гражданской авиации Армении заявляет о необходимости получать разрешения для полетов над страной

Глава комитета гражданской авиации Армении заявляет о необходимости получать разрешения для полетов над страной

13:41 12.11.2020
Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

09:26 12.11.2020
10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

19:07 11.11.2020
Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

16:43 11.11.2020
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

11:47 11.11.2020
Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

22:27 10.11.2020
Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

05:43 10.11.2020
Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента, правящая партия исключает повторные выборы

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

Типичная для поздней осени погода будет в Украине в ближайшие дни, на востоке - с мокрым снегом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА