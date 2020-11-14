В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили вблизи железнодорожной станции "Ильенко" предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, предмет был обнаружен на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области.

"Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции "Ильенко", - сказано в сообщении.

Пограничники проинформировали о данном факте сотрудников правоохранительных органов. Подозрительный предмет изъяли сотрудники Нацполиции, действительно ли это танковый пулемет - установит экспертиза.

Источник: https://bit.ly/3lwaHJp