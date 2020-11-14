События

16:15 14.11.2020

Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента, правящая партия исключает повторные выборы

2 мин читать

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции проводят в эти часы немногочисленный митинг протеста на площади перед парламентом в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.

"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он подчеркнул, что параллельно с акциями протеста проходят переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса.

"У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ. Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть", - сказал Мелия.

Митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента начался в субботу с опозданием на полчаса. Как сообщают местные журналисты, собралось несколько сотен человек.

Представители оппозиции утверждают, что состоявшиеся выборы были "тотально" сфальсифицированы, однако отказываются от предложения властей пересчитать голоса избирателей на всех спорных избирательных участках.

По итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли девять партий. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Восемь оппозиционных партий, прошедших по итогам голосования в парламент, не признают легитимными состоявшиеся выборы и отказываются брать депутатские мандаты.

В то же время, правящая партия "Грузинская мечта" отвергла требования оппозиции об отмене итогов парламентских выборов 31 октября и проведении нового голосования.

"Мы не рассматриваем требования оппозиции о назначении новых выборов или каких-то других вопросов. Никто не вправе не уважать выбор каждого избирателя в поддержку оппозиционных партий и правящей партии", - сказал генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе в субботу на брифинге.

Он подтвердил, что представители оппозиции, требующие новых выборов, отказываются от пересчета голосов, который им предлагает провести правящая партия. "Они отказались от пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей с избирательных участков. Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а в торговле выдуманными фальсифицированными выборами", - сказал Каладзе.

Он выразил надежду, что "радикальная и безосновательная" позиция лидеров оппозиции изменится, и диалог завершится позитивным результатом, необходимым Грузии.

Теги: #грузия #оппозиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 13.11.2020
Лукашенко отвергает возможность диалога с протестующими

Лукашенко отвергает возможность диалога с протестующими

19:02 11.11.2020
Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

16:43 11.11.2020
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

06:52 10.11.2020
Саакашвили готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Саакашвили готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

05:43 10.11.2020
Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

00:35 09.11.2020
Оппозиция в Тбилиси приняла решение прекратить акцию перед ЦИК и возобновить митинг вечером у здания парламента

Оппозиция в Тбилиси приняла решение прекратить акцию перед ЦИК и возобновить митинг вечером у здания парламента

21:56 08.11.2020
В полиции Аджарии заявили о мобилизации спецназа из-за протестов грузинской оппозиции в Батуми

В полиции Аджарии заявили о мобилизации спецназа из-за протестов грузинской оппозиции в Батуми

21:05 08.11.2020
В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

19:12 08.11.2020
Грузинская оппозиция в Батуми объявила круглосуточный протест

Грузинская оппозиция в Батуми объявила круглосуточный протест

03:35 08.11.2020
Премьер Грузии в поздравлении Байдену выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства с США

Премьер Грузии в поздравлении Байдену выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства с США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

Типичная для поздней осени погода будет в Украине в ближайшие дни, на востоке - с мокрым снегом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА