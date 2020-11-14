Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента, правящая партия исключает повторные выборы

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции проводят в эти часы немногочисленный митинг протеста на площади перед парламентом в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.

"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он подчеркнул, что параллельно с акциями протеста проходят переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса.

"У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ. Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть", - сказал Мелия.

Митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента начался в субботу с опозданием на полчаса. Как сообщают местные журналисты, собралось несколько сотен человек.

Представители оппозиции утверждают, что состоявшиеся выборы были "тотально" сфальсифицированы, однако отказываются от предложения властей пересчитать голоса избирателей на всех спорных избирательных участках.

По итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли девять партий. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Восемь оппозиционных партий, прошедших по итогам голосования в парламент, не признают легитимными состоявшиеся выборы и отказываются брать депутатские мандаты.

В то же время, правящая партия "Грузинская мечта" отвергла требования оппозиции об отмене итогов парламентских выборов 31 октября и проведении нового голосования.

"Мы не рассматриваем требования оппозиции о назначении новых выборов или каких-то других вопросов. Никто не вправе не уважать выбор каждого избирателя в поддержку оппозиционных партий и правящей партии", - сказал генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе в субботу на брифинге.

Он подтвердил, что представители оппозиции, требующие новых выборов, отказываются от пересчета голосов, который им предлагает провести правящая партия. "Они отказались от пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей с избирательных участков. Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а в торговле выдуманными фальсифицированными выборами", - сказал Каладзе.

Он выразил надежду, что "радикальная и безосновательная" позиция лидеров оппозиции изменится, и диалог завершится позитивным результатом, необходимым Грузии.