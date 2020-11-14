События

15:21 14.11.2020

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

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В Бельгии, по данным на субботу института общественного здравоохранения Sciensano, с начала пандемии от заражения COVID-19 умерли 14106 человек.

С 4 по 10 ноября в среднем в день умирал 201 больной, что указывает на рост в 20,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющему числу умерших от COVID-19 было 75 лет или больше. Но умирали и более молодые люди, следует из статистики Sciensano. На минувшей неделе несколько летальных исходов были зарегистрированы в возрастной группе 25-44 лет.

Антирекорд смертей от коронавируса второй волны пандемии был отмечен 6 ноября - 214 летальных исходов по стране.

При этом отмечается продолжающаяся тенденция сокращения количества новых заражений. С 4 по 10 ноября регистрировалось в среднем 6213 заражений в день, что означает сокращение на 48% по сравнению с предыдущим периодом в 7 дней. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 525012 человек. Наибольшее число заражений в течение одних суток приходится на 27 октября при 22186 случаях инфицирования COVID-19.

Данные института Sciensano указывают также на небольшое уменьшение госпитализаций с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #бельгия
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