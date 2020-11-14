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15:08 14.11.2020

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

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В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В период с 5 сентября по 14 ноября 2020 года в целом в территориальные органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 093 уголовных производствах: 687 - открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 - связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось, 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины.

Повторное голосование на выборах городского головы состоится в семи городах: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Теги: #нацполиция #выборы
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