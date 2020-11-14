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15:08 14.11.2020

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

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В Беларуси, по состоянию на 14 ноября, зарегистрировано 112 тыс. 870 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1248 случаев против 1167 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациента (на 13 ноября - 1033) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 14 ноября выздоровели и выписаны 94 тыс. 337 пациентов (на 13 ноября - 93 тыс. 570), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 767 человек.

Теги: #коронавирус #беларусь
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