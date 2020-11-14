В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Иране за сутки зафиксирована смерть еще 452 человек, зараженных COVID-19, сообщило в субботу агентство ИРНА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Ирана Симу Садат Лари.

Также за сутки выявлены 11 тыс. 203 случая COVID-19. Таким образом, резюмировала она, за время эпидемии в Иране диагностировали 749 тыс. 525 случаев болезни, всего скончались 41 тыс. 34 человека.

Она добавила, что вылечились 552 тыс. 747 человек, но 5 тыс. 624 пациентов остаются в критическом состоянии.

Между тем, ранее в субботу президент Ирана Хасан Рухани заявил, что властям придется пойти на дальнейшее усиление ограничительных мер в масштабах всей страны.

"Со следующей субботы, 21 ноября, план ограничений будет объявляться еженедельно, и он будет выполняться по стране без всяких исключений", - сказал президент на заседании штаба по борьбе с COVID-19.

Рухани напомнил, что ранее властям пришлось ужесточать меры в 90 городах Ирана и в ряде провинций. Он добавил, что ограничения будут действовать до конца эпидемии.