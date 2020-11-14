В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

В Польше по состоянию на 14 ноября лабораторно подтверждены 25 571 новый случай заболевания COVID-19 за сутки, рекордное количество пациентов скончались – 546 человек; а также выздоровели (14 635) за сутки, сообщается на портале worldometers.info.

По состоянию на субботу, 14 ноября, количество активных больных в Польше составило 398 858 (на 10 390 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 691 118 случаев инфицирования, умерли 10 045 человек, выздоровели 282 215 человек.