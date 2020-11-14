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13:09 14.11.2020

Типичная для поздней осени погода будет в Украине в ближайшие дни, на востоке - с мокрым снегом

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Типичная для поздней осени погода будет в Украине в ближайшие дни, на востоке - с мокрым снегом

 В ближайшие сутки на территории Украины будет типичная для поздней осени погода. В северных, большинстве центральных, ночью и в западных областях небольшой дождь, на Сумщине умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине, кроме восточных областей, местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 4-9 °, на Прикарпатье и юге Одесской области до 12 ° тепла; в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

В Киеве небольшой дождь; температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 ноября самая высокая температура днем была 15,6° в 1969г., самая низкая ночью -16,4° в 1908г.

В понедельник, 16 ноября, в восточных областях умеренный мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° мороза.

На остальной территории местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в западных, днем и в северных областях без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западной части и в Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, местами до 12°.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве, ночью метами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью около 0, днем 2-4 тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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