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12:01 14.11.2020

В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

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В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 14 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 494 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован 22 и 23 летальный случай от COVID-19. Умер военнослужащий (Житомирская область) и работник ВС Украины (Львовская область). Оба, по имеющейся информации, имели хронические сопутствующие заболевания.

"Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Так, из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Также дома под присмотром медицинской службы находится 152 человека:

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 962 человека, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #всу #коронавирус
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