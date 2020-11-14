В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 1053 человек подтвердили коронавирус, скончались 12 заболевших, выздоровели – 369, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1053 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Он отметил, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 49 699.

Так, заболели: 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет; 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет; 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Также заболели 39 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева", - сообщил Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122 случая.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 962 человека, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.