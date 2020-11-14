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11:13 14.11.2020

Участники митинга в Алматы призывают к бойкоту выборов

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Участники митинга в Алматы призывают к бойкоту выборов

Участники согласованного с местными властями митинга, состоявшегося в субботу в Алматы, призвали бойкотировать предстоящие 10 января парламентские выборы, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места события.

По словам выступавших, действующие законы ограничивают права граждан избирать и быть избранными, так как "создан такой барьер, как право быть избранным только по партийным спискам". "То есть, 11 миллионов беспартийных граждан не имеют права избираться в представительные органы власти страны, что составляет более 90% всего совершеннолетнего населения нашего государства", - заявил один из выступавших.

На митинг на площадь Валиханова, организованный незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана, инициатором которой является Жанболат Мамай, вышли несколько десятков человек. В руках они держали флаги Казахстана, плакаты, портреты активистов, в том числе Дулата Агадила, скончавшегося в феврале этого года в следственном изоляторе Нур-Султана, и его 17-летнего сына Жанболата, убитого во время массовой драки в столице 10 ноября.

Участники также требовали проведения кредитной амнистии, недопущения передачи земель в аренду иностранцам и другие.

Митинг завершился принятием резолюции.

Теги: #выборы #казахстан
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