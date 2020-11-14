Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами нескольких военнослужащих погибших в ходе боев вокруг города Шуша, сообщает Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих ВС Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны напоминает, что обмен телами погибших военнослужащих был осуществлен в соответствии с пунктом 8 Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Республики Армения и президента России от 10 ноября 2020 года.