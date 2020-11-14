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09:33 14.11.2020

Полиция прервала концерт из-за нарушений карантина во Львове - МВД

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Полиция прервала концерт из-за нарушений карантина во Львове - МВД

Во Львове полицейские прервали концерт, который проходил с нарушением карантина, сообщает МВД Украины

"Организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок). Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт", - говорится в сообщении в Телеграм.

На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Теги: #львов #карантин #полиция #концерт
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