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08:30 14.11.2020

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

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В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки выявили 12 524 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 962 человек, умерли 191 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Также за последние сутки госпитализировали – 1 525 человек, летальных случаев – 191, выздоровели – 4 962 человека, совершено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30 125).", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 13 ноября был зафиксирован прежний рекорд заболевших за сутки в количестве 11 787 человек, 12 ноября также был рекорд - 11 057 случаев инфицирования коронавирусом; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября был рекорд 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 525 176 человека, 9 508 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 238 811 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/818793931996937

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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