Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Так, провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера.

Еще на одном участке, в районе Шумел, российские наемники применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено.

"С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано", - добавили в сводке.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/998102714015678