На Ровенщине правоохранители задержали двух криминальных авторитетов

Правоохранители провели в Ровенской области операцию по задержанию двух криминальных "авторитетов"», которые находились в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений, одному из них инкриминируют похищение человека и убийство, другому - разбойное нападение, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"13 ноября правоохранители провели спецоперацию по задержанию криминальных "авторитетов", которые обоснованно подозреваются в совершении вышеуказанных преступлений", - сказано в сообщении.

Как сообщается, одного их задержанных подозревают в похищении и убийстве жителя Запорожья. В начале октября в полицию обратилась женщина, сообщив, что неизвестный мужчина ворвался в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним.

Следствие установило, что похищение организовал 55-летний "авторитет". Помогал ему 30-летний житель Запорожья, который незаконно проник в жилище потерпевшего. Затем злоумышленники вывезли 40-летнего мужчину на берег реки, где в течение нескольких часов избивали и пытали его. Не дождавшись выкупа, который они требовали от родственников похищенного, злоумышленники убили жертву, а тело закопали в лесополосе.

Как отмечается, через несколько дней полицейские задержали младшего сообщника и вручили ему уведомление о подозрении в похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса) и нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК). «Авторитета» объявили подозрение заочно по ч. 3 ст. 146.

Отмечается, что второй "авторитет" - 26-летний мужчина - находился в розыске по подозрению в разбойном нападении. По данным полиции, он вместе с двумя сообщниками совершил вооруженное нападение на двух мисцевихмешканцив, избил их и отобрал деньги и личные вещи.

Источник: ttps://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-rivnenshhini-policzejski-proveli-speczoperacziyu-po-zatrimannyu-dvox-kriminalnix-avtoritetiv/