События

06:31 14.11.2020

На Ровенщине правоохранители задержали двух криминальных авторитетов

2 мин читать
На Ровенщине правоохранители задержали двух криминальных авторитетов

Правоохранители провели в Ровенской области операцию по задержанию двух криминальных "авторитетов"», которые находились в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений, одному из них инкриминируют похищение человека и убийство, другому - разбойное нападение, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"13 ноября правоохранители провели спецоперацию по задержанию криминальных "авторитетов", которые обоснованно подозреваются в совершении вышеуказанных преступлений", - сказано в сообщении.

Как сообщается, одного их задержанных подозревают в похищении и убийстве жителя Запорожья. В начале октября в полицию обратилась женщина, сообщив, что неизвестный мужчина ворвался в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним.

Следствие установило, что похищение организовал 55-летний "авторитет". Помогал ему 30-летний житель Запорожья, который незаконно проник в жилище потерпевшего. Затем злоумышленники вывезли 40-летнего мужчину на берег реки, где в течение нескольких часов избивали и пытали его. Не дождавшись выкупа, который они требовали от родственников похищенного, злоумышленники убили жертву, а тело закопали в лесополосе.

Как отмечается, через несколько дней полицейские задержали младшего сообщника и вручили ему уведомление о подозрении в похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса) и нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК). «Авторитета» объявили подозрение заочно по ч. 3 ст. 146.

Отмечается, что второй "авторитет" - 26-летний мужчина - находился в розыске по подозрению в разбойном нападении. По данным полиции, он вместе с двумя сообщниками совершил вооруженное нападение на двух мисцевихмешканцив, избил их и отобрал деньги и личные вещи.

 

Источник: ttps://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-rivnenshhini-policzejski-proveli-speczoperacziyu-po-zatrimannyu-dvox-kriminalnix-avtoritetiv/

Теги: #ровенская_область #злоумышленники #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:24 14.11.2020
Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

02:09 14.11.2020
Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

01:01 14.11.2020
Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими

Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими

23:50 13.11.2020
Германия и Франция поддержали Украину в отношении единого Плана действий по Донбассу - ОП

Германия и Франция поддержали Украину в отношении единого Плана действий по Донбассу - ОП

22:33 13.11.2020
Зеленского призывают отменить введение карантина выходного дня - петиция

Зеленского призывают отменить введение карантина выходного дня - петиция

22:26 13.11.2020
Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

22:19 13.11.2020
Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

15:18 13.11.2020
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого" – Госпогранслужба Украины

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого" – Госпогранслужба Украины

14:51 13.11.2020
В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

20:12 12.11.2020
Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Германия и Франция поддержали Украину в отношении единого Плана действий по Донбассу - ОП

Зеленского призывают отменить введение карантина выходного дня - петиция

Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

Во Львове до 30 ноября суббота и воскресенье объявлены рабочими днями – исполком

На Донбассе из 7 КПВВ пропускают людей только "Станица Луганская" и частично "Новотроицкое" – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

В Европе по-прежнему отмечается высокий уровень распространения COVID-19

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы NASA "Артемида" - ГКАУ

Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

В Запорожье с 16 ноября все школьники выходят на учебу, а выходные разрешили работу рынков

Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ застрял вблизи границы в Сумской области

В Словакии после карантина возобновят работу театры, кинотеатры и церкви

Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

Более 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время второго тура местных выборов 15 ноября – Нацполиция

Стрелявшим по полицейским в Киеве участникам вооруженной группы сообщено о подозрении – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА