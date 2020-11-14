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02:09 14.11.2020

Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

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Мэр Днепра Филатов отказался имплементировать постановление Кабмина об ограничении работы бизнеса в выходные

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе не будут исполнять постановления Кабинета министров Украины по ограничению работы бизнеса.

"Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - написал Филатов на своей странице в фейсбуке.

Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Днепре является самым низким по стране, войдя в тройку регионов.

"Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили 120 — в Кировоградской области, 153,9 - в Днепропетровской области, 199,3 - в Луганской области", - подчеркнул Филатов.

Вместе с тем, мэр призвал предпринимателей к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Ранее от введения Кабмином карантина "выходного дня" отказались мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

 

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488606517887887&id=100002157183088

Теги: #днепр #карантин #украина #отказ
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