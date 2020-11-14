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01:01 14.11.2020

Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими

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Ивано-Франковск отказался от введения полного локдауна и сделал выходные рабочими

Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал выходные дни в ноябре рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, суббота и воскресенье до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ", - написал мэр на своей странице в Facebook.

Также он обратился в Кабинет министров Украины касательно отмены карантина выходного дня" и просьбой к правоохранителям не штрафовать предпринимателей, которые будут работать.

Марцинкив отметил, что субботу и воскресенье будут рабочими для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.), торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, рынков.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый назвал "ерундой" введение карантина "выходного дня" и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут. Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабинет министров Украины ввести в Украине карантин "выходного дня".

Как сообщалось, Кабмин в среду, 11 ноября, ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

 

Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/3597283943627995

Теги: #локдаун #ивано_франковск #украина #отказ
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