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23:50 13.11.2020

Германия и Франция поддержали Украину в отношении единого Плана действий по Донбасу

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Германия и Франция поддержали Украину в отношении единого Плана действий по Донбасу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости активизации работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Ермак рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений". Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских соглашений в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", - сказал он 13 ноября в ходе рабочей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

Ермак отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Кроме того, Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - отметил руководитель Офиса президента.

По его словам, будет полезным продолжение работы в формате ТКГ и в нормандском формате.

Представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ.

Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине.

"Мы наблюдаем существенный прогресс на местах. Украина открыла два дополнительных пункта перехода в Луганской области", - сказал он.

Политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Также Гекер отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн отметил, что наработки единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

Стороны договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украины документа.

В свою очередь российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.

"Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего гуманитарном", - подчеркнули в пресс-службе ОП.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/aktivizaciya-normandskogo-formatu-predstavniki-nimechchini-t-65089

Теги: #минский_формат #ермак #украина #документ
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