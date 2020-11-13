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22:19 13.11.2020

Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

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Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Министр здравоохранения Максим Степанов, который по итогам выборов в местные советы был избран депутатом Одесского облсовета, отказался от этой должности.

"Депутатом областного совета я не буду. Закон разрешает объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал он в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина в пятницу.

Как сообщалось, в сентябре Степанов, который возглавляет список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, заявил, что не планирует покидать должность министра в случае победы на местных выборах.

Теги: #степанов #украина #одесса #облсовет
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