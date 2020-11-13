В Запорожье с 16 ноября все школьники выходят на учебу, а выходные разрешили работу рынков

В г.Запорожье с понедельника, 16 ноября, будет возобновлены занятия в школах для учащихся всех классов, а в выходные дни, помимо продуктовых магазинов, аптек и автозаправок, будут работать рынки, заявил мэр города Владимир Буряк.

"Важно! С понедельника возобновляются занятия в школах для всех учащихся. Детские сады также работают с соблюдением всех карантинных требований", - написал Буряк на странице в Фейсбуке в пятницу.

Кроме того, мэр Запорожья обратил внимание, что в субботу и воскресенье в городе будут работать с соблюдением карантинных требований:

- продуктовые магазины;

- аптеки

- рынки на открытом пространстве;

- зоомагазины;

- автозаправки (без зон питания), СТО;

- почта и другие компании, предоставляющие услуги по доставке посылок, документов и тому подобное.

- банки (согласно своим графикам работы).

Также общественный транспорт Запорожья продолжит работать и перевозить пассажиров исключительно по количеству мест для сидения и в масках.

"Призываю всех: на выходных оставайтесь дома! Выходите только при крайней необходимости!", - добавил Буряк.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.