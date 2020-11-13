События

20:03 13.11.2020

В Словакии после карантина возобновят работу театры, кинотеатры и церкви

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В Словакии после карантина возобновят работу театры, кинотеатры и церкви

Правительство Словакии приняло решение об отмене ряда ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса, сообщает в пятницу The Guardian.

Так, в Словакии вновь откроются для посетителей театры, кинотеатры и церкви, хотя их заполняемость будет ограничена наполовину.

Также в стране откроются фитнес-центры и бассейны, но при строгом соблюдении предписанных норм.

Премьер Словакии Игор Матович при этом заявил, что словацкая хоккейная и футбольная лиги вновь будут выступать в этом году, однако без болельщиков.

Для борьбы с эпидемией правительство страны сделало ставку на всеобъемлющее тестирование. Именно оно, по словам Матовича, помогло сократить число инфицирований более чем наполовину.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство начало масштабное тестирование всего населения страны. Власти пытаются протестировать как можно больше жителей страны, за исключением лиц младше 10 лет.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии коронавируса в Словакии было зарегистрировано 83 тыс. 796 случая заражения COVID-19. 491 человек скончался от последствий заражения вирусом, 26 тыс. 439 полностью выздоровели.

Теги: #словакия #коронавирус #ограничения
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