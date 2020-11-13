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19:52 13.11.2020

Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

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Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

Более 130 сотрудников Секретной службы США, занятых охраной президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом COVID-19 вследствие его предвыборного турне, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, заразившиеся сотрудники, а также те, кто находился с инфицированными в непосредственном контакте, получили распоряжение уйти на карантин. Число таких офицеров составляет более 10% от всей команды безопасности Секретной службы.

При этом существует мнение, что вспышка коронавируса среди сотрудников службы частично связана с предвыборными митингами Трампа, которые проходили перед выборами 3 ноября, отмечает газета.

Из-за коронавируса многие офицеры перестали выполнять свою работу, что увеличивает нагрузку на оставшиеся силы безопасности.

The Washington Post указывает, что вирус также затронул сотрудников Белого дома и предвыборного штаба, которые заболели после мероприятий предвыборной кампании, где многие присутствовавшие не носили защитные маски.

Среди тех, кто заразился, - глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Кори Левандовски и Дэвид Босси.

Кроме того, COVID-19 диагностировали у сотрудников Национального комитета Республиканской партии, в том числе, у главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса. По данным источников, некоторые из инфицированных являются сотрудниками местных отделений комитета, в частности, в штате Пенсильвания, где, как предполагается, заражение могли произойти в результате крупных собраний персонала.

Что касается заражений среди служащих Секретной службы США, ее представитель отказалась прокомментировать ситуацию.

По данным издания, 2 ноября, когда Трамп посетил 5 городов США, требовалось, чтобы по городам на пути следования президента были рассредоточены 5 групп офицеров Секретной службы, причем в каждой группе было от 20 до нескольких десятков человек.

Секретная служба нанимает около 1300 офицеров для охраны Белого дома и резиденции вице-президента США. Сотрудники также обеспечивают безопасность во время президентских поездок за город и официальных мероприятий.

Теги: #сша #ситуация #охрана #коронавирус
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