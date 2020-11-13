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19:27 13.11.2020

Стрелявшим по полицейским в Киеве участникам вооруженной группы сообщено о подозрении – прокуратура

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Стрелявшим по полицейским в Киеве участникам вооруженной группы сообщено о подозрении – прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 сообщено о подозрении трем участникам преступной группы по факту посягательства на жизнь правоохранителя и незаконного обращения с оружием, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"По данным следствия, 13 ноября 2020г около 4:00 утра сотрудники патрульной полиции остановили на ул. Героев Космоса в г.Киеве автомобиль такси "Subaru Legacy", водитель которого нарушил правила дорожного движения. После остановки трое пассажиров автомобиля выбежали из салона и побежали. В это время один из них стрелял на поражение в полицейских и ранил патрульного. Несмотря на это правоохранители их задержали", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В ходе обыска у них изъяли предметы, похожие на гранаты РГД-5 и Ф-1, предмет, похожий на пистолет Макарова с патронами, наручники, пластиковые хомуты, скотч, комплект профессиональных отмычек, дистанционные рации и другие вещественные доказательства.

Задержанными оказались уроженцы Хмельницкой, которые недавно прибыли в Киев и проживали в арендованной квартире.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева и других регионов Украины и их возможных сообщников.

Источник: https://old.gp.gov.ua/ua/news_office.html?_m=publications&_t=rec&id=283796

Теги: #киев #опг #подозрение
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