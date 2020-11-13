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19:22 13.11.2020

Глава комитета гражданской авиации Армении заявляет о необходимости получать разрешения для полетов над страной

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Глава комитета гражданской авиации Армении заявляет о необходимости получать разрешения для полетов над страной

Воздушное пространство Армении открыто, однако для осуществления полетов требуются разрешения, и любые несанкционированные полеты будут пресекаться, заявила руководитель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

"Воздушные пространства используются и для гражданских, и военных, и гуманитарных, и эвакуационных полетов. Их необходимо различать. Воздушное пространство Армении открыто, однако для осуществления полетов необходимы разрешения. В случае обнаружения любого несанкционированного объекта полет пресекается", - сказала Ревазян "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, так было и в мирное время. "Что касается ограничений, то в воздушном пространстве Армении полеты осуществлялись и во время войны (в Карабахе - ИФ), и сейчас. Группа оценки рисков безопасности полетов ЕС оценила безопасным воздушное пространство Армении, учитывая предпринятые Комитетом шаги, в том числе и во время войны. Ограничений в осуществлении полетов в Армению и из Армении не предусмотрены", - отметила Ревазян.

12 ноября в армянских социальных сетях была распространена информация о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана. Тогда министерство обороны Армении назвала ложными эти сообщения. "Слухи о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны за исключением полетов военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации", - написала 12 ноября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

Теги: #полеты #разрешения #армения
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