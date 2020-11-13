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19:08 13.11.2020

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм

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Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм, с начала недели проверено около 40 тыс. заведений, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 млн грн. За неделю выявили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - отметил глава Нацполиции на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Клименко отметил, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, и их количество будет увеличено. Так, группы будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

"Только с начала недели проверено почти 40 тыс. заведений, составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства", - сообщили в управлении коммуникации Нацполиции Украины

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.

Теги: #карантин #соблюдение #полиция
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