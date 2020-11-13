Создатель вакцины от COVID-19 BioNTech опровергает сообщения о кибератаке

Немецкая фирма BioNTech, которая разрабатывает вакцину от COVID-19, опровергла сообщения о хакерской атаке на серверы предприятия, сообщает в пятницу Spiegel.

"Компьютерные системы предприятия не были затронуты трояном-шифровальщиком", - сказала представитель компании.

Ранее издание Business Insider сообщило, что в сентябре на компьютерную систему компании была совершена хакерская атака.

Немецкая служба внутренней разведки в последние месяцы предупреждала предприятия, работающие над исследованиями вакцины от коронавируса, об угрозе возможных кибератак.