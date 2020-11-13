Зеленский назначил спикера МИД Зеленко послом Украины в Сингапуре – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел Украины.

До этого Зеленко занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.