События

19:01 13.11.2020

Зеленский назначил спикера МИД Зеленко послом Украины в Сингапуре – указ

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Зеленский назначил спикера МИД Зеленко послом Украины в Сингапуре – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел Украины.

До этого Зеленко занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

 

Теги: #зеленский #кадры
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