Глава Тернопольской ОГА: местной власти донесена обязательность выполнения карантинных мер

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш отмечает, что ситуацию с COVID-19 в области пока удается сдерживать благодаря тому, что на части территорий накануне уже были введены ограничения.

"У нас состоялось несколько совместных совещаний с органами местного самоуправления. Мы довели до них, что меры правительства являются обязательным к исполнению, потому что мы несем общую ответственность за жизни людей. Те города, которые уже увидели реальную картину последствий эпидемии, с пониманием отнеслись ко всем ограничительных мерам. Действенность карантина мы увидели на примере марта-апреля, когда нам удалось локализовать и ликвидировать многочисленные вспышки заболеваемости", - сказал он на брифинге в пятницу.

Труш отметил, что за соблюдением ограничительных мер в выходные будут следить органы Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

"Полиция области в выходные будет работать в усиленном режиме. К работе привлекут весь личный состав. Сначала мы будем проводить профилактические действия, доносить информацию о внедренных ограничениях. В случае игнорирования будут применяться меры реагирования", - указал начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол. -

По его словам, городской совет Тернополя пошел навстречу, и к злостным нарушителям будут приниматься кардинальные меры, а именно непредоставление услуги по водоснабжению.

В течение недели в Тернопольской области дополнительно открыли 138 койкомест, в Тернополе развернули еще один "ковидный" госпиталь, сообщила начальник управления здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

По ее словам, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 ежедневно растет десятками. Учреждения города перегружены, поэтому часть людей из Тернополя приходится везти в районные больницы.

"Карантин выходного дня является крайне необходимым для медицинской сферы. Таким образом мы сможем разорвать цепь заражения коронавирусом. Нам удастся не только уменьшить количество госпитализаций в лечебные учреждения, но и провести кислород, который жизненно необходим для пациентов с COVID", - указала Ярмоленко.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ужесточение карантинных ограничений по выходным дням, введенные в Украине решением правительства, в Тернополе вводиться не будет.