Минобразования рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года

Министерство образования и науки рекомендует в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года.

"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - написал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в Телеграм-канале.

Отмечается, что соответствующее письмо уже направлено руководителям учебных заведений.

"С 16 ноября заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий. Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что готовясь к смешанному обучению, администрации следует организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой, например, изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий и тому подобное. В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего потребления. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается.