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17:43 13.11.2020

На Донбассе из 7 КПВВ пропускают людей только "Станица Луганская" и частично "Новотроицкое" – Госпогранслужба

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На Донбассе из 7 КПВВ пропускают людей только "Станица Луганская" и частично "Новотроицкое" – Госпогранслужба

Несмотря на то, что с 10 ноября по решению Командующего объединенных сил возобновлена работа всех 7 контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, фактический пропуск граждан осуществляется только через два, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"… фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано пророссийскими незаконными вооруженными формированиями", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.

Всего же с украинской стороны в настоящее время функционирует семь КПВВ с ежесуточным режимом работы с 08.00 до 16.00. В пределах Донецкой области - "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а в пределах Луганской области - "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое".

Теги: #госпогранслужба #кпвв
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