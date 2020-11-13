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16:52 13.11.2020

Илон Маск получил положительный и отрицательный результаты теста на COVID-19

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Илон Маск получил положительный и отрицательный результаты теста на COVID-19

Главный исполнительный директор американской Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илон Маск, который с начала пандемии неоднократно говорил о том, что опасность коронавируса преувеличена, сообщил, что получил положительный и отрицательный результаты тестов на COVID-19, усомнившись в достоверности подобных исследований.

Маск сообщил в Twitter о том, что у него наблюдались признаки простуды и что из четырех исследований, проведенных с помощью одного и того же аппарата, два показали положительный результат, а другие два - отрицательный.

"Что-то тут очень нечисто", - написал он.

По его словам, в симптомах, которые он испытывал, "не было ничего необычного".

В марте Маск прогнозировал, что к концу апреля в США количество новых случаев заболевания будет близко к нулю. В том же месяце Маск заявлял: "Я думаю, что паника причинит больше вреда, чем вирус, если это уже не случилось".

Сообщения Маска о результатах тестирования пришлись на момент, когда число новых случаев заражения COVID-19 обновило рекорд. В среду власти округа Аламида, находящегося недалеко от Сан-Франциско, где расположен единственный в США автомобильный завод Tesla, предупредили о росте случаев коронавируса и возможном введении новых ограничений для борьбы с заболеванием. Ранее в этом году органы здравоохранения округа приказали компании временно закрыть автомобильный завод.

В апреле, когда завод был закрыт, Маск в ходе телефонной конференции с инвесторами раскритиковал сделанные местными властями распоряжения по поводу самоизоляции. "Верните людям их чертову свободу", - заявил он.

Четыре результата были получены с помощью экспресс-тестов. Маск сообщил, что прошел в другой лаборатории более тщательное исследование методом ПЦР, или полимеразной цепной реакции, для которого берется мазок из зева и носа. Он ожидает получить результаты через 24 часа.

Приостановка работы завода Tesla в связи с пандемией в определенный момент угрожала свести на нет план Маска по увеличению поставок примерно на 36%. В прошлом месяце компания заявила, что ее цель по поставке более 500 тыс. электромобилей в этом году все еще достижима. По оценкам аналитиков, несмотря на пандемию, компания в 2020 году может получить первую годовую прибыль.

Теги: #коронавирус #илон_маск
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