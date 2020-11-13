Журналист Асеев, освобожденный из ОРДЛО почти год назад, получил обещанную Зеленским квартиру

Журналист Станислав Асеев, освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года, получил обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским квартиру.

"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей с Офиса президента все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен", - написал Асеев в соцсети Facebook в пятницу.

"Я наконец смогу вывезти маму с оккупации и ей будет где жить. А сам я смогу, наконец, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - добавил он.

Как сообщалось, Асеев был в числе журналистов, захваченных в 2017 году во время работы в Донецке поддерживаемыми Россией сепаратистами.