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14:49 13.11.2020

Карантин "выходного дня" в Одесской области будет действовать – ОГА

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Карантин "выходного дня" в Одесской области будет действовать – ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской области утвердила список ограничений, которые будут действовать в регионе на период действия карантина "выходного дня", сообщил и.о. главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслав Овечкин.

"Мы только что провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям и утвердили список запретов, которые будут действовать в Одесской области на период действия новых норм карантина. Как вы знаете, с полуночи вводится карантин "выходного дня". Это значит, что до понедельника будут закрыты все ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров. Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Будет разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков и АЗС. В остальные дни будут применяться другие противоэпидемические ограничения", - рассказал Овечкин на брифинге в пятницу.

"Я хочу обратить внимание, что карантин "выходного дня" является решением правительства, которое должно выполняться в обязательном порядке всеми субъектами хозяйствования в Украине. "За соблюдением обновленных правил будет наблюдать Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Одесский городской совет отказался вводить в городе карантин "выходного дня". Секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности и соответствующие карантинные меры.

Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин "выходного дня" 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.

Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Карантин "выходного дня" введен с 14 до 30 ноября.

Теги: #одесская_область #коронавирус #одесса
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