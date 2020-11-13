Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

Киев, как и другие города, должен выполнять решение правительства о введении карантина "выходного дня", несмотря на то, согласны с ним местные власти или нет, считает советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - подчеркнул Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

При этом постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, отметил он.

"Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся "оранжевой" зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в "оранжевой" зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - уточнил Бондаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин "выходного дня" 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.

Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Карантин "выходного дня" введен с 14 до 30 ноября.