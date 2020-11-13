35-летняя женщина скончалась после операции в столичной клинике, открыто дело - полиция

По факту смерти 35-летней женщины в одной из столичных лечебных учреждений после проведения плановой операции открыто уголовное производство по статье о ненадлежащем исполненим профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти является ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Предварительно установлено, что у 35-летней женщины был ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также следователи направили в суд ходатайство на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором она лечилась.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, речь идет о супруге главы экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию, экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили.