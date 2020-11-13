События

14:09 13.11.2020

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

2 мин читать
Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что решение правительства об ужесточении карантинных мер по выходным дням действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины.

"В пятницу, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением Covid-19 на территории Украины. Также присутствовали руководители министерств и аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время совещания подняли вопрос обеспеченности больниц кислородом, а также обновленных противоэпидемических мероприятий", - сообщила пресс-службы правительства.

Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей, а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о "карантине выходного дня".

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания Госпотребслужбе совместно с Национальной полицией было поручено осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мер в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 13.11.2020
Карантин "выходного дня" в Одесской области будет действовать – ОГА

Карантин "выходного дня" в Одесской области будет действовать – ОГА

14:33 13.11.2020
Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

14:33 13.11.2020
Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

14:04 13.11.2020
Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

13:43 13.11.2020
Разумков сообщил, что работает дистанционно

Разумков сообщил, что работает дистанционно

13:33 13.11.2020
Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

13:11 13.11.2020
Минздрав Украины одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Минздрав Украины одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

12:43 13.11.2020
Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в мире, что стало антирекордом

Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в мире, что стало антирекордом

12:21 13.11.2020
Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

12:21 13.11.2020
В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 11 787 заболевших COVID-19

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

35-летняя женщина скончалась после операции в столичной клинике, открыто дело - полиция

Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года – Данилов

Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – Минобороны Украины

Решение о бифуркации дела между Украиной и РФ о задержанных судах и моряках повлияет только на временные рамки его рассмотрения - Енин

Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

В Харькове мужчина угрожал гранатой пришедшим с обыском полицейским, но в результате сдался

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Немчинов

В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА