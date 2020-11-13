Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

Государство выделило Киеву дополнительные 38,6 млн грн для обеспечения качественного, современного и доступного общего среднего образования, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Киев направит выделенные средства на обеспечение учащихся общеобразовательных учебных заведений средствами индивидуальной защиты. В первую очередь, мы должны так организовать учебный процесс, чтобы он был безопасным и для детей, и для преподавателей, и для персонала", - рассказал Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

Средства будут перераспределены по районным госадминистрациям Киева и использованы для закупок средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 12 ноября в Киеве на карантин из-за распространения коронавируса были закрыты 7 школы, а также переведены на дистанционное обучение 628 классов в 197-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 809. Также болеют 656 педагогов.