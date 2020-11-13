Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года – Данилов

Законопроект, разработанный во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", должен быть принят до конца года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - подчеркнул Данилов на совещании по вопросу завершения разработки законопроекта о территориальной обороне.

Отмечается, что в совещании приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, командующий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Григорий Галаган, а также представители субъектов сектора безопасности и обороны, привлеченные к подготовке соответствующих законодательных изменений.