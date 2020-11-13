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13:30 13.11.2020

Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

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Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

Прокуроры специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере с марта по октябрь 2020 года расследовали 277 уголовных дел по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке, на линии разграничения в зоне проведения ООС ежедневно в среднем один раз проводятся следственные действия, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В видеообращении о работе спецпрокуратур, размещенном в пятницу на сайте ведомства она отметила, что государство должно обеспечить контроль за эффективным использованием средств, выделяемых на сектор национальной безопасности и обороны.

По ее словам, значительную роль в этом контроле играют органы прокуратуры, именно поэтому были сохранены спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере.

"На протяжении марта-октября 2020 года эти подразделения направили в суд 1523 обвинительных акта только о военных преступлениях. К уголовной ответственности привлечены 2104 человека, из которых 1612 – военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, в том числе 394 человека руководящего состава и 84 правоохранителя", - рассказала генпрокурор.

Она отметила, что прокуроры спецпрокуратур расследуют факты неуставных отношений, причинение военнослужащим телесных повреждений и смерти, отказа от исполнения приказов.

По ее словам, в этот период на Донбассе погиб 21 военнослужащий и 199 получили ранения, небоевые потери украинских войск за 7 месяцев – 979 человек.

В целом, по словам Венедиктовой, прокуроры спецпрокуратур за этот период расследовали 277 уголовных производств по факту смерти военнослужащих в небоевой обстановки в 39 случаях подтвержден факт самоубийства.

"Прокурору специализированных прокуратур в среднем один раз на день проводят следственные действия непосредственно на линии разграничения в зоне проведения Операции Объединенных сил, больше, чем сотрудники каких-либо других правоохранительных органов", - сказала генпрокурор.

Говоря о результатах расследований по противодействию организованной преступности, она сообщила, что за это время разоблачена деятельность 7 групп, которые совершили 10 преступлений, в частности незаконное завладение военным имуществом.

Также генпрокурор отметила, что в деле начальника управления медицинских поставок командования Медицинский сил ВСУ и его сообщников о получение "получения отката" за закупку медицинских масок для Минобороны планируется передать в суд обвинительный акт.

Она также напомнила, что спецпрокуроры проводят проверки соблюдения законодательства во время реализации госпрограммы по строительству казарм.

"Цена вопроса – более 2 млрд грн, в планах построение 184 казарм для 23 тыс военнослужащих. За это время построена только половина. При этом прокуроры установили, что на данном этапе расхищено более 100 млн грн, привлечены к ответственности 14 должностных лиц Минобороны и предприятий подрядчиков", - рассказала Венедиктова.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283732

Теги: #венедиктова #прокуратура
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